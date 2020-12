Com a mega operação de pavimentação e recapeamento asfáltico, a Prefeitura de Lagarto está levando mais qualidade de vida para diversos bairros da cidade. E os resultados já estão sendo sentidos e comemorados por vários cidadãos. Um deles contou ao Portal Lagartense que: “Lagarto tá ficando muito diferente!”.

A colocação foi feita após a conclusão da 1º etapa de recapeamento no Conjunto Sílvio Romero e no bairro Loiola I. Por lá, é fácil encontrar o sorriso e a alegria dos moradores com a obra que além de melhorar a mobilidade urbana e melhorar a qualidade de vida, ainda valoriza os imóveis.

Segundo informações da Prefeitura de Lagarto, esta primeira etapa contemplou as ruas H, Pedro Correia, Jeremias da Silva Melo, José Vieira Filho, Rua D, Emília Marta de Jesus, Genolina Alves Souza e rua C. Entretanto, os serviços não pararam e ainda na última terça-feira, 1º, as máquinas foram deslocadas para o bairro Exposição.

Cabe destacar que a mega operação de pavimentação e recapeamento asfáltico é fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade/SE), em parceria com a Prefeitura de Lagarto. Já a sua execução está a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).