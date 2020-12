O deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) reforçou seu apoio ao Projeto de Lei (PL) do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania), que visa multar em até R$ 1 milhão os institutos que divulgarem na véspera do pleito pesquisas com resultados divergentes do verificado nas urnas – bem acima da margem de erro.

Bueno afirma que a proposta tem o objetivo de fraudes e erros crassos que influenciam diretamente o resultado das eleições. “Com a multa pesada para os institutos e a possibilidade de cassação de candidatos, as empresas certamente terão mais cuidado na divulgação de pesquisas”, destacou o parlamentar.

Já o deputado federal Gustinho Ribeiro, por meio de sua conta no Instagram, reafirmou seu total apoio a iniciativa. “Temos que endurecer a pena para este tipo de crime”, postou o lagartense que viu sua esposa, a prefeita reeleita Hilda Ribeiro (Solidariedade), ser alvo de várias pesquisas que indicavam que ela perderia o pleito deste ano. Alguns estudos a colocavam em terceiro lugar.

Cabe destacar que, somente nas eleições deste ano, diversas pesquisas eleitorais foram impugnadas pela Justiça Eleitoral por apresentarem erros considerados grosseiros em seus respectivos planos amostrais. Entre os institutos com mais pesquisas impugnadas estiveram os Instituto França e a Disan Empreendimentos Ltda. Dataform e Alô Sergipe também foram alvos de impedimentos da Justiça Eleitoral em Lagarto.

