Segundo o boletim do plantão das últimas 24h, quatro corpos deram entrada no Instituto Médico Legal (IML), sendo um deles procedente de Lagarto e os outros três de Aracaju.

A vítima de Lagarto foi José Nilson Silva, de 41 anos. De acordo com o IML, a causa de sua morte foi queda da própria altura e seu corpo foi recolhido no Hospital de Urgência de Sergipe Gov. João Alves Filho (Huse).

Confira abaixo as demais ocorrências registradas no boletim do IML: