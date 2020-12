Com a chegada do fim de ano, a procura por luminárias natalinas aumenta consideravelmente em todo o comércio. Mas, para garantir a compra segura e o uso adequado desses itens, é preciso seguir as dicas do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A diretora-presidente do ITPS, Lúcia Calumby, chama atenção para o fato de que as luminárias natalinas do tipo mangueira e pisca-pisca não precisam apresentar o Selo de Avaliação da Conformidade, mas devem seguir regras estabelecidas pelo Inmetro.

“Apesar de não serem certificados pelo Inmetro, esses produtos somente podem ser comercializadas contendo informações obrigatórias e em português, como tensão, potência máxima do conjunto, e nome, marca ou logomarca do fabricante ou importador”.

Por outro lado, conforme explicação da diretora-presidente, é preciso observar todos os plugues das luminárias devem ostentar o selo de identificação da conformidade do Inmetro, e ter gravados a indicação da tensão nominal em volt (V), potência em watt (W) ou a corrente nominal em ampere (A).

“Outra dica importante é usar um imã para testar a presença de material ferroso no plugue da luminária. Se ele fixar na peça, é sinal da presença deste material, o que é proibido, por causa do risco de curtos-circuitos e incêndios”.

O ITPS orienta também que os consumidores façam compras em estabelecimentos comerciais legais (evitando os produtos do comércio informal que podem ser procedência duvidosa e causar acidentes) e exijam a nota fiscal, documento que garante a troca caso haja necessidade.

Mas os cuidados vão além do momento da compra. Segundo a gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, também é preciso atenção na hora de utilizar as luminárias.

“Orientamos que o consumidor confirme se a tensão elétrica da luminária é compatível com a rede elétrica da residência e se está adequada para os ambientes onde será instalada. As luminárias do tipo mangueira natalina devem estar totalmente desenroladas ao serem ligadas. Se houver o uso de adaptadores de plugues é preciso observar se ele possui o selo do Inmetro. Também não é recomendado ligar muitas luminárias em um mesmo ponto de energia, pois pode ocorrer sobrecarga nas instalações elétricas”, revela.

Dúvidas e denúncias

O ITPS tem um canal especial – a Ouvidoria – para que os consumidores esclareçam dúvidas ou façam denúncias. O contato pode ser feito por meio do telefone (79) 3179 8055 e do email ouvidoria@itps.se.gov.br. O atendimento presencial é feito na sede do ITPS, que fica na Rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.