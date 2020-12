Policiais civis da Divisão de Narcóticos (Denarc)e da Delegacia Regional de Lagarto prenderam em flagrante, na última quarta-feira, 2, Lucinaldo Fernandes Menezes, 35, conhecido como “Naldinho” ou “Nem da Massa” pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no povoado Jenipapo, em Lagarto.

De acordo com o delgado Alisson Lial, informações davam conta de que Lucinaldo vendia os entorpecentes em uma localidade conhecida como Malvinas, no Jenipapo e de que ele estaria envolvido com outros indivíduos de alta periculosidade, fazendo uso de arma de fogo e praticando toques de recolher para assustar os moradores locais.

A partir dessas informações, houve um trabalho investigativo que resultou na operação de ontem, 2. Após a constatação do crime, os policiais apreenderam drogas, como crack e maconha, além de R$ 538,00, em notas fracionadas, arma de fogo e munições. O suspeito foi preso e encontra-se à disposição da Justiça.

Agora, a polícia civil, juntamento com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), seguem em diligências para localizar os demais suspeitos envolvidos nos crimes. Informações de denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações do SSP/SE