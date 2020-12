Sergipe começa montagem do elenco para 2021 e anuncia renovação com Ewerton...

Sergipe começa montagem do elenco para 2021 e anuncia renovação com Ewerton Ageu

Volante se destacou com a camisa colorada e no segundo semestre foi emprestado ao Frei para a disputa da Série D; agora volta ao João Hora focado nos objetivos do clube para a temporada que vem