Os candidatos eleitos e reeleitos nas eleições do último dia 15 de novembro em Lagarto serão diplomados na próxima quinta-feira, 17, no Fórum Desembargador Epaminondas Silva de Andrade Lima.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense junto ao Fórum Eleitoral do município, a solenidade está marcada para iniciar às 08h. No entanto, por conta da pandemia, o acesso do público será restrito.

No último dia 15 de novembro, os eleitores lagartenses reelegeram a prefeita Hilda Ribeiro (SD), que tem como vice-prefeito o vereador Fábio Frank; além de terem promovido uma mudança de cerca de 60% da composição da Câmara de Vereadores.