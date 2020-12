Como forma de controlar a disseminação do novo Coronavírus, a Prefeitura de Riachão do Dantas, através do decreto municipal nº 133/2030, proibiu o uso de sons paredão e similares em bares e estabelecimentos com venda de bebidas alcoólicas.

Segundo o texto, a proibição é válida para os estabelecimentos instalados nos povoados da Região do Barro Preto, Altos, Banana do Mato, Baixa do Frio e Piçarreira.

O Município determinou também que o funcionamento aos domingos dos bares dos povoados citados ocorra somente das 6h da manhã às 20h da noite. As medidas entraram em vigor na última quinta-feira, 03 de Dezembro de 2020.