Na última quinta-feira, 3, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) ativou a Força Tática do 7° Batalhão da Polícia Militar (7ºBPM) em Lagarto. Com isso, o município ganhou um reforço em seu policiamento.

De acordo com a PMSE, a instalação da Força Tática em Lagarto faz parte de uma série de ativações que vem ocorrendo em diversas partes do estado. Uma vez que para tal estão sendo utilizados os 293 novos soldados.

“A ampliação do patrulhamento tático segue diretrizes do comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral, que priorizou a distribuição dos 293 novos policiais militares para reforçar ou inaugurar guarnições táticas nos batalhões de área”, destacou a PM.

E completou: “Além do batalhão sediado na cidade Lagarto, todas as demais unidades do interior receberam um efetivo extra, possibilitando a expansão do policiamento tático, a exemplo do 2º Batalhão, em Propriá, que ativou as viaturas da Força Tática na última terça-feira, após a incorporação dos novos PM’s”.