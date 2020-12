A operação conjunta entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Polícia Civil de Goiás, por meio do 5º Distrito de Polícia (5º DP) e Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), prendeu Ailson da Silva Pinheiro, 40.

Ele foi condenado pela Justiça a uma pena de 15 anos pela prática do homicídio qualificado que vitimou Alessandra Vieira Santos, em Nossa Senhora do Socorro (SE). A detenção ocorreu no Setor Santa Rita, em Goiânia (GO), nessa quinta-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, o acusado já era procurado pela polícia há, pelo menos, 10 anos, tempo em que passou no estado de Goiás. O crime foi praticado no dia 9 de abril de 2006, quando a vítima foi conduzida a uma emboscada, pegando carona com um outro envolvido no crime. Após percorrerem alguns metros, de forma premeditada, Ailson e um terceiro envolvido no homicídio, simularam precisar de carona e entraram no carro.

Já em local ermo, ainda conforme as investigações, a vítima foi violentada e agredida. Em seguida, os autores do crime atiraram duas vezes contra ela. Nessa quinta-feira, 3, um dos acusados, Ailson, que estava foragido da Justiça de Sergipe, foi localizado no estado de Goiás. Ele foi preso, encaminhado a uma unidade policial e será encaminhado de volta para Sergipe.