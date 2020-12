A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou a 15ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Deverão comparecer nesta sexta-feira, 4, e na próxima segunda-feira, 7, no Centro Administrativo da Saúde (CAS), das 8h às 11h30, enfermeiros generalistas, seguindo a ordem de classificação do , 283º ao 286º, e técnico de laboratório do 19º ao 21º.

Todos esses profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários, acessando a lista de classificados no site da Secretaria de Estado da Saúde.

O credenciamento é para profissionais que queiram prestar serviços nos hospitais da Rede Estadual de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (Upa) 24h, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Serviço de Remoção Inter-hospitalar, durante a pandemia.