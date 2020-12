Eleito com 46,60% dos votos válidos, o prefeito Cristiano Viana já deu os primeiros passos para desenvolver uma gestão capaz de levar benefícios para Simão Dias. Por isso, já orientou a sua equipe de transição e iniciou uma peregrinação em busca de recursos federais para o Município.

Somente nesta semana, o prefeito eleito esteve reunido com o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que colocou o seu gabinete a disposição do simãodiense; e com o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB-SE) e o presidente estadual do MDB em Sergipe, Sérgio Reis.

