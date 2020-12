Os serviços de Recapeamento asfáltico da Prefeitura de Lagarto cumprem uma agenda rigorosa e de muita qualidade. Tanto é que desde a última semana, as máquinas estão trabalhando no povoado Olhos D’água, na zona rural do município.

Por lá, a Prefeitura de Lagarto informou que já tem asfalto na Rua José Elias de Santana; no Largo Dona Flora; na Praça do antigo mercado e nas ruas Iraci Coreia de Souza e Davi Pereira.

Cabe destacar que os serviços são executados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) através da Liga Engenharia, tudo graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE).

Para a prefeita Hilda Ribeiro, o recapeamento no povoado Olhos D’água é mais um compromisso assumido pela sua gestão junto a comunidade que – segundo ela- foi tão desprezada por gestões anteriores.

“As principais vias receberão a camada de borra asfáltica de 6cm, o que além de dar uma cara nova vai valorizar os imóveis e proporcionar melhor acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida para os moradores do povoado” destacou a prefeita Hilda Ribeiro.