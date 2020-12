A Federação Sergipana de Futebol (FSF) agendou para o próximo dia 14 de dezembro a realização do Congresso Técnico do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2021. O evento que vai debater o modelo de disputa da competição será realizado, às 15 horas, no auditório do Quality Hotel, em Aracaju.

De acordo com a FSF, por conta da pandemia do novo Coronavírus (covid-19), no auditório somente será permitida a entrada de um representante de cada clube. “O clube deverá protocolar na secretária da entidade o nome e cargo do representante legal da equipe em até três dias antes da realização do Congresso Técnico”, informou.

A FSF prevê que o Campeonato Sergipano Série A1 de 2021 tenha início na segunda quinzena de fevereiro. No próximo ano, a competição vai contar com 10 clubes: América de Pedrinhas, Boca Júnior, Confiança, Dorense, Frei Paulistano, Itabaiana, Lagarto e Sergipe, além de duas equipes que ainda estão disputando o Campeonato Sergipano da Série A2.