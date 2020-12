Por conta da pandemia do novo Coronavírus e da necessidade da adoção do Ensino Remoto Emergencial, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou mais um edital que visa doar um chip de internet aos estudantes regularmente matriculados em todas as modalidades ofertadas pela instituição: ensino técnico, tecnológico, graduação e pós-graduação.

Segundo o IFS, serão selecionados os alunos regularmente matriculados e que estejam desenvolvendo atividades acadêmicas de forma remota, com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo vigente no ano de 2020, que equivale a R$ 522,50 por integrante da família. Já os chips de celular contarão com pacotes de dados das operadoras Claro ou Oi. O aluno poderá escolher qual utilizar.

“Serão 20 Gb entregues no pacote de dados do chip, que terão validade de uso de 30 dias (não cumulativos), sendo renovados a depender da continuidade de realização de atividades acadêmicas de forma remota, e não dispõe de franquia de voz ou SMS. O benefício poderá ser concedido durante o período de suspensão das atividades presenciais do IFS por até seis meses ou pelo período de duração do Projeto Alunos Conectados MEC/RNP.

É importante frisar que a concessão do chip de internet não é acumulativa com o Auxílio Emergencial de Ensino Remoto que já está em vigor e que beneficia estudantes em situação de vulnerabilidade social com o valor de R$ 60, oportunizando o acesso ao ensino remoto. Sendo assim, o estudante que já recebe esse auxílio em dinheiro deverá optar por um dos benefícios e, caso se inscreva no projeto de entrega do chip, o auxílio de inclusão digital será cancelado após 7 dias”, explicou o IFS.

Inscrição

Os interessados devem se inscrever de 7 a 15 de dezembro, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição de autodeclaração de renda mensal familiar per capita. Aos estudantes que não possuem acesso à internet é oferecida a opção de realizar a inscrição através de um servidor do IFS, mas para essa opção é necessário que o aluno preencha o termo de consentimento (disponível no edital) autorizando que o servidor realize o serviço.