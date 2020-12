Repetindo o que aconteceu na semana passada, o deputado federal Fábio Reis (MDB) esteve, na última sexta-feira, 4, em Canindé do São Francisco para entregar, junto com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 149 títulos de propriedade para pequenos agricultores do assentamento Cuiabá.

“Esses títulos dão posse dos lotes de reforma agrária e garantem segurança a esses moradores que tanto precisam”, disse Reis. O parlamentar ainda informou que, nesta semana, conseguiu recursos para beneficiar mais 2.000 famílias assentadas com títulos de posse de terra.

Na ocasião, estiveram presentes Vitor Sandes, superintendente estadual do Incra em Sergipe, Maria Aparecida, representante do Assentamento e Luana Oliveira, presidente da Juventude do MDB Sergipe.