O Hospital de Amor de Lagarto, que está sendo construído no povoado Urubutinga, deve iniciar as suas atividades em março de 2022. A previsão é que, a partir desta data, a unidade já oferte serviços ambulatoriais, realize sessões de quimioterapia e radioterapia e consiga realizar pelo menos 2.000 atendimentos por dia.

Segundo José Carvalho de Menezes, o popular Juquinha, um dos grandes fomentadores e o único representante local da empreitada, tais serviços compõem a primeira etapa da obra. “A melhor expectativa aponta para março de 2022. Agora, isso também está associado a uma agenda de captação de recursos para a execução da obra”, observou.

E completou: “Em 2020, a bancada sergipana aportou R$ 16,8 milhões para a execução da obra, com a promessa de destinar mais de R$ 40 milhões em 2021, porque é justamente com esse recursos que haverá a conclusão de uma grande parte da obra e que também servirá para colocar o serviço em funcionamento.

Ele ainda ressaltou que, no povoado Urubutinga, será construído um grande complexo hospitalar, que terá a assinatura de um arquiteto e urbanista da Universidade do Estado de São Paulo (USP) “Ele estará aqui entre os dias 16 e 18 para acompanhar o andamento da obra in-loco, pois neste complexo haverá vários hospitais, centros de prevenção e pesquisa, casas de apoio, além de praças e avenidas arborizadas. Então todos os espaços devem ser bem aproveitados”, argumentou.

No entanto, ele asseverou que o poder público tem papel decisivo para a conclusão do HA. “Nós precisamos que o Estado e o Município continuem nos dando o devido suporte no campo da infraestrutura, e que a bancada continue aportando recursos, para que possamos instalar o melhor complexo de tratamento ao câncer de todo o nordeste em Lagarto”, ressaltou.

População poderá contribuir com o HA

Para além dos recursos públicos, Juquinha informou que já em 2021 serão realizadas algumas campanhas solidárias junto à população lagartense para angariar recursos para a conclusão do complexo oncológico que abrigará o HA. “Uma das nossas ideias é firmar parcerias com os lojistas, para colocar cofrinhos de moeda nas lojas e assim que eles foram enchendo, os próprios comerciantes depositem os valores na conta direta do hospital”, adiantou.