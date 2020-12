Na noite da última sexta-feira, 4, o Lagarto Futsal recebeu o Itaporanga, no Ginásio Ribeirão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Sergipano. A vitória daria uma vantagem para o Verdão no jogo de volta, que acontece na casa do adversário.

Mas quem saiu na frente foi o Itaporanga, com Luiz Henrique, depois de uma saída errada do goleiro Erick. O Lagarto passou a pressionar os visitantes, mas só conseguiu empatar o jogo na segunda etapa, depois de um belo chute de Deivinho.

Mas, o jogador Luiz Henrique, do Itaporanga, estava inspirado e marcou o segundo para os visitantes logo em seguida. O Verdão voltou a empatar a partida, depois de um chute do goleiro Erick que acabou entrando.

No entanto, o Itaporanga reagiu rápido, novamente, e anotou o terceiro, com Juninho. Deivid conseguiu empatar para o Lagarto pela terceira vez, aproveitando a sobra de um chute forte de Pedrinho.

Os lagartenses sequer tiveram tempo de comemorarem o empate, e o Itaporanga pulou novamente a frente do placar, cobrando pênalti com Juninho.

E aproveitando uma cobrança de falta próxima a entrada da área do Verdão, em jogada ensaiada, Pimenta mandou para o fundo das redes do Lagarto, fazendo o Itaporanga abrir dois gols de diferença pela primeira vez na partida.

O Lagarto foi com tudo para o ataque, colocando em quadra um goleiro linha. A estratégia surtiu efeito e Neto Negão diminuiu o placar para 4 a 5.

Mas isso acabou abrindo brechas para os itaporanguenses que souberam aproveitar e anotaram o sexto, com Juninho, o terceiro gol do atleta no jogo, fechando o placar em 4 a 6 para o Itaporanga.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece na próxima quarta-feira, 9, às 20h, em Itaporanga. Os donos da casa têm a vantagem do empate e o Lagarto precisa vencer para conquistar seu bicampeonato estadual.