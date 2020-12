A sociedade civil organizada e o poder público parece estar disposto a tornar uma realidade o Hospital de Amor em Lagarto. Um exemplo disso esteve na grande final do Campeonato Nacional de Vaquejada da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), realizado no Parque das Palmeiras.

Por lá, foi assinado um protocolo de intenção de doações para a construção do HA em Lagarto. Um dos anfitriões, o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro disse: “Realizaremos um leilão de cavalos de vaquejada em março do próximo ano e toda renda será revertida para o Hospital de Amor de Lagarto”.

Já a prefeita reeleita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), comemorou a iniciativa. “Não vamos medir esforços para angariar e proporcionar o maior número de apoio financeiro pra essa obra que já é uma realidade”, garantiu.

Estiveram presentes no evento o presidente da Associação Brasileira de Quarto de Milha e vice-presidente da Fiesp, Caco Auricchio; o vice-presidente da ABqm, Jonatas Dantas; o deputado federal pelo Maranhão Juscelino Filho, vice-presidente do DEM Nacional; o deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ); os empresários e criadores Fábio Libório, Alexandre Teixeira, Francisco Fernandes e Júnior Machado.

População poderá contribuir com o HA

Em recente entrevista ao Portal Lagartense, José Carvalho de Menezes, único representante da empreitada em Lagarto, informou que já em 2021 também serão realizadas algumas campanhas solidárias junto à população lagartense para angariar recursos para a conclusão do complexo oncológico que abrigará o HA. “Uma das nossas ideias é firmar parcerias com os lojistas, para colocar cofrinhos de moeda nas lojas e assim que eles foram enchendo, os próprios comerciantes depositem os valores na conta direta do hospital”, adiantou.

