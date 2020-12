Neste final de semana, a Guarda Municipal de Lagarto recuperou duas motocicletas no município de Lagarto. O primeiro veículo foi roubado no último dia 04 de dezembro, no povoado Pé de Serra, na zona rural de Lagarto; enquanto a outra foi tomada no município de Nossa Senhora do Socorro, localizado na região da Grande Aracaju.

A motocicleta oriunda do povoado Pé de Serra trata-se de uma Yamaha Factor YBR 125, de placa policial NVG-1587, de Lagarto. Segundo a GML, ela foi localizada em um terreno no povoado Barro Vermelho, após o recebimento de uma denúncia anônima pelo Telefone de Emergência do órgão: 153. O caso ocorreu na última sexta-feira, 04.

Já no último sábado, a GML recuperou uma Honda CG 150 de placa policial QKQ-7344, de Nossa Senhora do Socorro. “A ação ocorreu quando a equipe da GML recebeu uma denúncia anônima via Telefone de Emergência 153, informando que havia uma motocicleta suspeita bastante suja e com placa de outro veículo, na Praça Filomeno Hora, no centro de Lagarto”, relembrou.

Lá, a GML verificou que a motocicleta estava com a placa policial de uma Honda Biz de Estância-SE, além de estar com a numeração do chassi raspada. “Porém possuía a etiqueta de segurança do fabricante, que ao consultar os números informados, foi identificada como uma motocicleta Honda CG 150 FAN vermelha de N° S° do Socorro/SE e placa oficial QKQ 7344 com restrição de ROUBO/FURTO tendo sido roubada no mês de Abril de 2020 no referido município.

Diante dos fatos, realizamos diligências vindo a localizar o suposto proprietário da motocicleta, identificado como D.D.J.S., de 27 anos, e morador de Itabaianinha/SE. Ato contínuo, o suspeito e o veículo recuperado foram encaminhados a Delegacia Regional de Lagarto para ser adotada as medidas cabíveis”, relatou a GML.