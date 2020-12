No último sábado, 05, o deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB), acompanhado do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), esteve no Assentamento Roseli Nunes, na zona rural de Lagarto, onde assinou uma ordem de serviço para a construção da fundação da primeira de seis passagens molhadas.

Segundo o deputado federal Fábio Reis, o projeto em prol dos assentados será executado com R$ 1,3 milhões destinados por ele via emenda parlamentar. “Serão seis passagens molhadas e teremos também a construção de 6,5 km de estradas vicinais internas que interligarão os assentamentos da cidade”, destacou.

Fábio ainda ressaltou que a proposta permitirá que sejam construídos seis poços artesianos de alta profundidade nos assentamentos, os quais abastecerão os sistemas simplificados de água. “Sigo cumprindo as obrigações do meu mandato e continuarei fazendo o possível para ajudar meu estado e a população”, garantiu o parlamentar.