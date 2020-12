Dando continuidade a sua agenda oficial, a prefeita reeleita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), esteve, na última sexta-feira, 04, no Quartel General do Tiro de Guerra instalado no Município. Lá, ela esteve acompanhada do Sargento Rubem, com quem dialogou sobre melhorias para a instituição militar no município.

“Como diretora, reafirmo o meu compromisso de continuar apoiando e colaborando diariamente com a manutenção tanto do espaço físico, como nos trâmites legais para o bom desempenho do trabalho da instituição e da formação dos nossos jovens”, reafirmou a gestora.

A ida da prefeita do Tiro de Guerra de Lagarto ocorreu justamente no dia em que o órgão realizou a formatura de 50 novos atiradores. “Infelizmente, devido a pandemia, a solenidade foi restrita aos formandos, mas quero parabenizar a todos pela conquista e empenho durante o processo”, disse a prefeita.