Com recursos da Lei Aldir Blanc, destinado a manutenção da classe artística neste período de pandemia do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp) subsidiará a manutenção de 16 “espaços culturais da cidade de Lagarto”.

O edital com os contemplados foi divulgado no último dia 30 de novembro. Nele, a Comissão Organizadora, baseada na análise de relevância de cada projeto apresentado, aprovou um subsídio de R$ 10.000,00 para a Rádio Comunitária Juventude FM. O valor deve ser creditado em três parcelas.

Além da emissora comunitária, a Comissão aprovou um subsídio de R$ 7.000,00 para a Impact Fotografia, a Quadrilha Junina Buscapé, e a Associação Folclórica de Lagarto. Enquanto a Quadrilha Junina Arryba Saya, a Filarmônica Lira Popular e o Coletivo de Artes Integradas 7Panos receberá R$ 5.000,00.

Os representantes dos espaços aprovados têm até a próxima quarta-feira, 09 de dezembro, para comparecerem a sede da Secjesp, para assinarem o Termo de Concessão do Subsídio. Confira lista completa de entidades contempladas clicando aqui.