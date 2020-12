Por volta das 05h30 do último domingo, 6, no conjunto irmã Dulce, em Tobias Barreto, um homem invadiu a residência de um idoso de 80 anos para roubar. Como não encontrou algo valioso, ele acabou espancando o senhor com um pedaço de madeira e cortou as duas orelhas do mesmo.

Após a investida, o criminoso pulou o muro e adentrou a casa da vizinha, onde agrediu o neto do idoso agredido e levou dois celulares. No entanto, mesmo machucado, o neto correu atrás do criminoso que acabou pulando o muro para outra casa, onde fez uma mulher grávida de refém e ameaçou o marido desta de morte caso reagisse.

Diante disso, o marido não reagiu a investida criminosa e viu sua mulher ser solta. Em seguida, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM) cercaram o indivíduo e efetuaram a sua prisão. Enquanto o idoso foi encaminhado para o hospital e permanece internado na UTI em estado grave.

As informações são do comunicador tobiense Silas Aguiar.