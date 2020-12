Viajar é uma atividade que traz múltiplos benefícios, pois, permite conhecer outros países e culturas, ficando perto dos costumes, da forma de viver e dos hábitos dos moradores de outros estados.

As viagens também são ótimas oportunidades de descobrir igrejas, monumentos, museus, hotéis, sítios históricos, prédios e qualquer tipo de construções que conte uma história sobre o local que decidimos visitar.

Se além de curtir as viagens você é fanático da arquitetura e gosta de fazer apostas, Las Vegas é um destino obrigatório dentro de seu itinerário. Esta cidade localizada no estado de Nevada, Estados Unidos, é famosa por ter uma agitada vida noturna e prédios que parecem saídos de um filme.

Dado que ir a um cassino no Brasil não é possível devido à proibição que rege desde o ano 1946, visitar esta cidade é a melhor forma de combinar jogos de apostas e construções arquitetônicas fora do comum dentro da mesma viagem.

Las Vegas: 3 cassinos com uma arquitetura incrível

É comum escutar que Las Vegas é uma cidade que “não dorme”, devido a que possui cassinos e centros de lazer que funcionam durante as 24 horas do dia.

Alguns deles destacam por ter desenhos e arquiteturas únicas e incríveis. Vamos conferir!

The Luxor Hotel & Cassino

Você gosta de cultura egípcia? Então não pode se perder este maravilhoso prédio que imita as construções das esfinges e pirâmides que pertencem a este país africano.

Possui mais de 4000 quartos desenhados em forma de torre, localizados dentro de uma pirâmide que tem um revestimento de vidro negro e mede 160 metros de altura. No topo, há um enorme foco cuja luz é possível visualizar estando a 480 quilômetros de distância.

Embora já não esteja habilitado, quando este cassino foi inaugurado contava com um rio artificial que rodeava o prédio. Desta forma, os visitantes podiam se locomover de um ponto a outro navegando este canal.

Cassino The Bellagio

Este cassino é sinônimo de luxo e exclusividade. Foi construído em 1998 e custou ao redor de 1600 milhões de dólares.

O corredor central, a parte onde ingressam todos os visitantes, tem duas mil flores de cristal feitas de forma artesanal que cobrem a totalidade da superfície interna do teto.

A torre principal do prédio possui 46 andares com mais de três mil quartos, onde predomina o mármore italiano tanto nos banheiros quanto nos corredores.

Adicionalmente, tem um impactante jardim botânico que representa a cada estação do ano com diversas plantas, arvores e flores das mais variadas espécies. Para garantir que a vegetação se mantenha em perfeitas condições, 140 especialistas botânicos se dedicam a cuidar minuciosamente cada detalhe.

Cassino & Resort Wynn

Este prédio de 50 andares, que tem forma de meia-lua, possui uma grande variedade de lojas, espetáculos e quartos com vistas maravilhosas.

Além de 10 mil metros quadrados com diferentes jogos de azar, no último andar do edifício há quatro piscinas, dois jacuzzis e o melhor de esta construção: o magnífico Lago dos Sonhos.

Consiste em uma piscina com uma enorme cachoeira onde se acontecem shows de animação, luzes e músicas que vão variando durante o dia.