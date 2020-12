Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF), publicou nesta sexta-feira (04/12) o calendário para o ano de 2021. A temporada terá início com o Campeonato Sergipano da Série A1, e será finalizada com o Campeonato Sergipano SUB-15.

No total, serão promovidas sete competições na próxima temporada, entre campeonatos profissionais e campeonatos de base. Além disso, no mês de junho, a entidade irá realizar o Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2. O calendário divulgado já traz especificado as datas dos períodos dos eventos da FSF. A medida foi adotada para que os clubes e escolinhas já possam se programar para as competições que ocorrerão ao longo do ano.

Confira o calendário de 2021:

21/02 – Campeonato Sergipano da Série A1;

24/04 – Campeonato Sergipano da Série A1/SUB-20;

15/05 – Campeonato Sergipano Feminino;

17/06 – Campeonato Sergipano da Série A2/SUB-20;

14/08 – Campeonato Sergipano SUB-17;

02/10 – Campeonato Sergipano da Série A2;

06/11 – Campeonato Sergipano SUB-15.