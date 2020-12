Foram prorrogadas, ATÉ o dia 15 de dezembro de 2020, as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Serviço Social da 23ª Região – CRESS-RO.

As inscrições, de R$ 50 e R$ 55, deverão ser feitas, exclusivamente via internet, no endereço http://www.quadrix.org.br. O pagamento da taxa poderá ser feito ATÉ 16 de dezembro.

O certame, executado pelo Instituto Quadrix, oferece 29 vagas (5 efetivas e 24 de cadastro reserva) para cargos de nível médio e superior, na cidade de Porto Velho (RO).

As oportunidades de nível médio são: Agente Administrativo (nível médio); e de nível superior: Agente Fiscal, Técnico Administrativo Executivo e Técnico Administrativo Financeiro.

Os salários variam de R$ 1.422,56 a R$ 3.007,98, acrescidos de benefícios: auxílio-transporte; licença para tratar de interesse particular – depois de três anos de efetivo exercício, o(a) empregado(a) poderá obter licença sem vencimentos, por interesse particular, por prazo não superior a dois anos, renovável por igual período (o requerente deverá aguardar em exercício a concessão da licença, que poderá ser negada, quando não convier ao interesse dos serviços deste conselho); e plano de cargos e salários.

Haverá prova objetiva (50 questões de múltipla escolha), de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

A prova está prevista para ser aplicada em 21 de fevereiro de 2021, no turno da tarde.

O Edital Normativo pode ser consultado em http://www.quadrix.org.br.