O mundo das apostas esportivas é muito amplo, farto e repleto de possibilidades. São inúmeras técnicas, linhas, mercados e conteúdos para aprender dentro desta área. Isso sem falar nas dezenas de bookmakers disponíveis e na enorme variedade de esportes nos quais é possível apostar. Seja para apostadores iniciantes ou experientes, é sempre bom contar com todoesse conhecimento (e muito mais) reunido em um só lugar. E foi justamente para isso que nasceu o ApostasFC.

Um portal completíssimo com dicas, eventos, informações e diversas outras utilidades para você. Confira, neste artigo, como navegar pelo ApostasFC e utilizar esta ferramenta incrível como suporte para as suas apostas.

ApostasFC

Apesar de supercompleto, o ApostasFC é muito fácil de compreender e utilizar. Na página inicial, você encontra uma prévia do que o site oferece. Para acessar os materiais integralmente, é possível se guiar pelos menus na barra superior: Fórum, Reviews, Placar ao Vivo, Como Apostar e Blog.

No rodapé, também estão disponíveis funcionalidades extra, como Contatos, Prognósticos, Jogo Responsável, Newsletter e outros. Confira, abaixo, o que você vai desfrutar em cada uma dessas seções e como melhor aproveitar os seus conteúdos.

Fórum

Assim como qualquer fórum, o do ApostasFC é um espaço moderado para que os usuários possam conversar, compartilhar experiências e trocar ideias. Porém, ele oferece muito mais que isso. Um de seus diferenciais é o tópico dos Bolões.

Nele, você encontra diversos formatos de bolão sobre eventos esportivos variados, mas todos com dois elementos em comum: milhares de reais em prêmios e a participação gratuita de qualquer usuário. Não é demais? Ainda nessa batida, estão os torneios de Picks e Tips.

As condições são as mesmas: participação gratuita e premiação generosa. A Liga Premiada Cartola FC segue um modelo parecido, porém, utilizando a estrutura do Fantasy Game para definir os vencedores. Há, ainda, tópicos para Pick e Prognósticos em mais de 10 esportes, além de espaços para assuntos como reclamações, compra e venda de créditos, promoções, bônus e muito mais.

Acesse o fórum e aproveite!

Reviews

Aqui, você encontra análises sobre diversos sites de apostas realizados através de uma metodologia própria. Assim, é possível saber quais casas são mais confiáveis, os bônus e rollovers oferecidos, métodos de depósito e saque, oferecimento ou não de cashout e muito mais. O ApostasFC é o site brasileiro com a maior quantidade de bookmakers avaliadas.

Placar ao vivo

O título é autoexplicativo, não é mesmo? Nesta aba, você encontra os placares e estatísticas supercompletas sobre diversos eventos esportivos do mundo inteiro. Esta seção também oferece escalações, tabelas, classificações, escanteios (cantos), resultados finais e no intervalo, streamings ao vivo, cotação e comparação de odds em casas de apostas.

Enfim, tudo o que você precisa e mais um pouco. O Live Score do ApostasFC é uma das melhores ferramentas de informações ao vivo do mercado.

Como apostar

Precisando tirar alguma dúvida, aumentar seu conhecimento ou se aprofundar em técnicas de aposta? Este é o lugar certo. São diversos artigos sobre temas importantes como Gestão de Banca, Tipos de Aposta, Martingale, Trading, Apostas ao Vivo e muito mais. Seja você um apostar novato ou experiente, é possível tirar muitas lições valiosas daqui. E, muitas vezes, antes de encontra-las em outros portais.

Blog

Os conteúdos mais interessantes da internet sobre apostas esportivas estão aqui. No blog, você encontra artigos sobre tudo que é tipo de evento esportivo, novidades, como apostar, métodos de depósito, comparação entre casas de aposta, transmissão ao vivo e muito mais.

Além disso, o blog é atualizado com muita frequência, se mantendo relevante em qualquer momento que você quiser acessá-lo. Este blog é parada obrigatória para qualquer apostador. Vale a pena demais conferir, tem informação para muitos dias de aprendizado e diversão.

Onde apostar

Adivinha só: esse tipo de indicação você também encontra no ApostasFC. À direita do site, tem sempre uma lista atualizada com as melhores opções do momento. Mas é claro que, nesse artigo, você também vai receber umas dicas. Como, por exemplo, a Instabet.

