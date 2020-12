Na última segunda-feira, 07, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) iniciou o recapeamento asfáltico no Conjunto José Lopes de Almeida e o asfaltamento no Conjunto José Lima, situados na sede do município de Riachão do Dantas.

Segundo a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, a iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (Solidariedade) ao DNOCS. Já a prefeita Simone Andrade (PSD) utilizou suas redes sociais para agradecer ao parlamentar pelo investimento.

