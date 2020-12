No início da manhã do último sábado, 5, militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) desarticulou a comercialização de 42 aves silvestres no município de Itabaiana.

Os policiais realizaram operação na cidade e encontraram os animais confinados em pequenos compartimentos, aparentando terem sido capturadas em um período recente.

Em virtude da ação policial, um homem que tentava negociar a venda de alguns desses animais foi notificado pelo crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), conforme lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Todos os animais foram soltos em habitat natural.