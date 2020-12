Na próxima quinta-feira, 10, acontece a Mega Inauguração da nova Loja Carvalho Modas. Lá os clientes poderão encontrar roupas masculinas e femininas de diversos estilos, inclusive moda infantil, e tudo isso por um precinho acessível para todos.

O evento contará com a presença do modelo e influenciador digital, Rosivaldo Lopes, e a também influenciadora Tamile Garcia, junto, eles possuem quase 230 mil seguidores no Instagram.

A inauguração acontece na Avenida Leandro Maciel, Rua D. Laudelino Freire.