A Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta logo após o roubo, na noite da última segunda-feira, 7.

O veículo, uma Honda NXR 150 Bros da cor preta e placa policial OES 4320 de Lagarto, foi tomado de assalto por dois indivíduos armados, no bairro Libório.

Com base nessas informações, a equipe da GML realizou diligências para encontrar os suspeitos e receberam uma informação de que eles estavam próximos ao Trevo Lagarto/Riachão com uma motocicleta que estava com o alarme acionado.

Os agentes foram até o local e localizaram o veículo na Rua Manoel Damasceno. A motocicleta acabou sendo devolvida para a proprietária, já os suspeitos, ainda estão foragidos.