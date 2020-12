Com o aumento do número de casos de Coronavírus no estado e região de Lagarto, somado ao término do contrato de seis meses com a empresa responsável pela montagem e estrutura do hospital de campanha, o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) decidiu readequar a parte interna da unidade hospitalar com a mesma estrutura de leitos de UTI que vinha sendo utilizada no hospital provisório.

Com isso, houve adaptação de espaços, leitos e serviços para garantir o atendimento e acolhimento dos usuários, mantendo as equipes de profissionais e os mesmos equipamentos de ventilação mecânica e de monitorização

A medida vai perdurar até o abrandamento ou passagem da pandemia. São 20 leitos de UTI Covid, além de 10 leitos de enfermaria e três de observação/estabilização totalmente dedicados ao atendimento de pacientes acometidos pela infecção.

Para o enfrentamento à pandemia, o Hospital Universitário de Lagarto iniciou os atendimentos em 1º de abril com a Unidade de Doenças Respiratórias (UDR) e depois com o hospital provisório, que vai ter a sua desmontagem iniciada e concluída até a próxima semana.

Na condição de hospital referência para COVID-19 no Estado de Sergipe, o HUL-UFS prestou até agora 3.572 atendimentos a casos suspeitos e confirmados de Coronavírus. E realizou 830 internamentos de pacientes acometidos pela infecção.