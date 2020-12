Segundo o último boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital Universitário de Lagarto (HUL) registrou 75% de ocupação dos leitos de UTI da Covid-19. No Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), a taxa é de 90%.

Isso significa que dos 20 leitos disponibilizados pelo HUL, 15 estão ocupados, enquanto que nove dos 10 leitos de UTI do HNSC estão ocupados.

Ainda de acordo com a SES, a taxa de ocupação de UTI da rede pública em Sergipe é de 67,2%, enquanto na rede privada a taxa é de 69,6%.

Na última quinta-feira, 10, a SES registrou 650 novos casos de Covid-19 no estado e cinco novos óbitos, sendo um em Poço Verde e outros em Estância, Lagarto, em Nossa Senhora da Glória e Telha.

É importante destacar que o HUL já informou que decidiu readequar a parte interna da unidade hospitalar com a mesma estrutura de leitos de UTI que vinha sendo utilizada no hospital provisório, durante a “primeira onda” de casos no país, mantendo as equipes de profissionais e os mesmos equipamentos de ventilação mecânica e de monitorização. A medida vai perdurar até o abrandamento ou passagem da pandemia.