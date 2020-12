Uma das rodovias responsáveis pelo escoamento do milho no interior de Sergipe está em obras de recuperação. Quem passa pela SE-361, no trecho que vai de Poço Verde até o Povoado Triunfo, em Simão Dias, no Território Centro Sul do estado, encontra máquinas e homens trabalhando para renovação da pista e melhoria da vida dos sergipanos. A obra faz parte do Pró-Rodovias, um dos eixos do Programa de Recuperação Econômica – Avança Sergipe e compreende 31,68 km.

Realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), os trabalhos, na modalidade de reperfilamento asfáltico, seguem em execução. A técnica de compreende a limpeza e lavagem da rua, aplicação de emulsão asfáltica, pintura de ligação e aplicação de uma camada de 2 centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). “Fizemos os serviços de tapa buraco em todo trecho e, agora, estamos passando uma camada de cobertura de 2 cm e tirando os borrachudos, que são as “imperfeições” no trecho da parte urbana saindo de Poço Verde, quando concluída essa parte, passamos para o reperfilamento”, explica o engenheiro fiscal da obra Felipe Rodrigues.

O Estado já tinha reestruturado o trecho que vai da sede municipal de Simão Dias ao Povoado Triunfo, de 12 km. Ao todo, são 43,68 km de pavimentação e um investimento total de mais de R$ 12 milhões, R$ 3.482.592,76 investidos na primeira parte e mais de R$ 9 milhões que serão investidos nesta segunda etapa, possibilitando a circulação de recursos na região durante a obra e o desenvolvimento local após a sua conclusão. “Além da melhoria da mobilidade em toda a via, melhorando uma rota usada para escoamento da produção de milho, ajudando assim no desenvolvimento da atividade econômica, essa obra gera ainda mais de 40 empregos diretos. Então além do compromisso do Governo do Estado em conseguir esses recursos para executar esta obra, que era pedido da população, o ganho econômico será enorme também para região”, avalia o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.