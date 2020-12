Na tarde desta quinta-feira (10), um homem, identificado como Everton Evangelista Dias, de 23 anos, morto na Av. Comendador José Cruz, no bairro do Lago Azul, zona norte de Manaus.

De acordo com informações dos policiais militares do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Everton estava cometendo assalto na região e foi alvejado por um justiceiro que passava no local. O comparsa de Everton fugiu, já ele acabou morrendo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) foi responsável pela remoção do corpo.

Veja vídeo: