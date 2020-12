O deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB), coordenador da bancada sergipana no Congresso Nacional, poderá ser candidato a vice-governador de Sergipe nas eleições de 2022. É que segundo o parlamentar, em recente entrevista ao radialista Aclécio Prata, ele tem recebido convites de diversos interessados em chefiar o Governo do Estado.

“Essa composição e esse processo será conduzido por nosso governador e nosso líder, Belivaldo Chagas. Tenho conversado com ele e não tiro os seus méritos e as suas razões. É fato que os nossos colegas irão continuar trabalhando para se fortalecerem, mas será através do governador que será formada a chapa para a disputa majoritária para o Governo do Estado”, observou Fábio Reis.

O deputado lagartense ainda destacou que as tratativas para a formação da chapa majoritária serão iniciadas em março de 2021.“Eu trabalho pela nossa reeleição para deputado, mas vamos aguardar o governador e os nossos colegas. Cada um vai buscando o seu espaço e no finalzinho de 2021, o governador já quer ter um nome para substituí-lo. O cenário já está começando a se desenhar, mas tudo pode acontecer”, completou.

Em Sergipe já fora especulada a formação de uma chapa na qual o deputado federal Fábio Mitidieri seria o candidato a governador e Fábio Reis o seu vice. E não é para menos já que o PSD e o MDB juntos dispõe de grande parte das prefeituras sergipanas.