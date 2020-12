Nesta semana, a Prefeitura de Lagarto deu início segunda etapa de pavimentação da nova entrada da cidade. O trecho final tem 900 metros e contará com cerca de 6.500 m² de asfalto, o que representa um investimento de R$ 650 mil que será utilizado para concluir a empreitada.

No entanto, como a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) ainda não fez a sua parte em relação a instalação do esgotamento sanitário na região, para dar celeridade a obra e evitar que a via seja desmantelada no futuro com a abertura de novos buracos, o Município foi obrigado a adotar uma estratégia.

Segundo Adriel Alcântara, Secretário Municipal do Planejamento, o Município de Lagarto executará uma parte do serviço que era de responsabilidade da Deso. “Tiraremos o esgoto da área do asfalto [para evitar novos buracos]”, esclareceu ao lamentar que a problemática com a companhia continua.

Ele ainda destacou que a finalização da nova entrada de Lagarto será um marco para o desenvolvimento da cidade. “Essa é uma obra que marcará o início da fase de maior desenvolvimento da nossa cidade. Quando Hilda assumiu a prefeitura, os recursos para essa obra estavam para serem perdidos, mas com muita responsabilidade e a ajuda em Brasília do deputado federal Gustinho Ribeiro, Hilda tirou a obra do papel.

Aqui não teremos só uma nova avenida. Aqui começa um grande ciclo de desenvolvimento da nossa cidade. Será uma nova área de expansão imobiliária. Obras como essa somadas ao Hospital de Amor e a Orla da Barragem farão de Lagarto uma cidade muito próspera nos próximos anos”, disse o secretário.