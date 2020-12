No começo da noite da última sexta-feira, 11, o Lagarto Futebol Clube anunciou a contratação do técnico Betinho, de 54 anos, para comandar o elenco alviverde na temporada 2021. Considerado um dos técnicos mais vitoriosos do futebol sergipano nos últimos tempos, a assessoria de comunicação do time informou ao Portal Lagartense que ele foi o resultado da identificação de erros cometidos no passado.

Já o novo técnico do Lagarto FC gravou um vídeo afirmando que espera contar com o apoio da torcida para formar um time competitivo, brigar por vitórias e pensar em grandes conquistas. “Estarei a frente com todo o meu profissionalismo e meu respeito, para buscar esses objetivos e espero que vocês estejam junto com a gente. Que 2021 seja um ano de muito sucesso para o Lagarto”, disse.

Conforme o apurado pelo Portal Lagartense junto ao assessor de comunicação do Lagarto FC, Marcio Lima, a formação do elenco 2021 caberá ao técnico Betinho, ao novo gerente de futebol e a diretoria alviverde. “A gente pretende ficar com dois ou três ou quatro atletas da temporada 2020, mas vai ver se cabe no perfil desse pessoal que está chegando”, observou.

Além disso, Márcio Lima destacou que a expectativa do clube para a próxima temporada “é muito boa”, pois agora contarão com o Estádio Paulo Barreto de Menezes. “Infelizmente, não sabemos se iremos conseguir colocar público, porque depende das autoridades em saúde por conta da pandemia”, completou.

Vale lembrar que o Lagarto FC foi rebaixado na primeira fase do Sergipão 2020, mas acabou permanecendo na elite do futebol sergipano por conta da anulação do campeonato em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Para a manutenção também contou a volta do Estádio Barretão, que hoje é uma das melhores praças esportivas do estado.

Sobre Betinho

Como jogador, atuou em clubes importantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro e Palmeiras, sendo convocado duas vezes para a seleção brasileira. Além disso, em seu currículo como treinador, o paulistano de 54 anos é considerado o técnico mais vitorioso da última década em Sergipe.

Pelo Confiança foi campeão estadual em 2014 e 2015. Ainda pelo Dragão, conquistou o acesso da equipe proletária para a Série C em 2014. Ano passado foi campeão sergipano pelo Frei Paulistano. Betinho também dirigiu o Sergipe, Itabaiana, Asa, Juventus-SP, Nacional-SP, Fluminense de Feira, Guaratinguetá e a equipe “B” do Palmeiras.