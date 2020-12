Até o momento, Jair Bolsonaro tomou diversas decisões que podem ser questionadas. Ele está tendo a possibilidade de banir a Huawei da próxima geração, o que acabou levantando diversas dúvidas sobre o futuro do 5G no território brasileiro.

De acordo com o que Sun Baocheng, presidente da Huawei Brasil, tem a dizer, banir a companhia chinesa pode acabar causando muitas consequências severas no uso do 5G em território nacional, e até mesmo danificar a relação Brasil-China.

Em uma entrevista, Baocheng afirmou que muito provavelmente essa proibição vai afetar o consumidor final de forma directa, elevando os preços de produtos e atrasando severamente a evolução tecnológica no Brasil.

Por que Bolsonaro está tomando essa decisão?

Não é novidade que o presidente brasileiro apoia o presidente norte-americano Donald Trump. E isso inclui o apoio à decisão de Trump de banir a Huawei em território norte-americano, o que provavelmente vai ter uma grande repercussão na relação do Brasil com a China.

Toda essa movimentação, para o mercado de forma geral, pode impactar a visão que existe sobre o Brasil, o que pode afastar investimentos estrangeiros. Mas esse é um ponto incerto, já que outras gigantescas marcas como Ericsson, e também a Nokia, se mostraram muito interessadas com o posicionamento brasileiro.

Mas a decisão do presidente brasileiro é baseada no fato de que existem muitas dúvidas sobre o serviço oferecido pela Huawei. A empresa chinesa vem enfrentando severas sanções ao redor do mundo inteiro, inclusive entrando na lista negra de empresas que ameaçam a segurança dos EUA.

Até mesmo o Google suspendeu seus negócios com essa empresa. A título de informação, Meng Wanzhou, filha do fundador da Huawei, teve sua prisão decretada no Canadá, onde foi presa em 2018 por supostamente estar participando de uma conspiração fraudulenta, que violava sanções norte-americanas.

Wanzhou foi solta depois de pagar uma fiança literalmente milionária. Além disso, a empresa é acusada mundialmente de reter dados e informações de seus usuários, fornecendo-os para o governo Chinês por debaixo dos panos. Por esse e outros motivos, Bolsonaro cogita banir a empresa.

Qual o impacto que o banimento internacional da Huawei pode causar?

Todo o ataque que está sendo feito contra essa empresa não foi algo organizado e planejado, ele simplesmente está acontecendo como resposta a fatos que aconteceram envolvendo a companhia, o que levantou diversas dúvidas ao redor do mundo inteiro e colocou a credibilidade do governo Chinês em cheque.

Além de todos os problemas causados pela pandemia do Covid-19, a China agora também vai ter que lidar com a repercussão negativa que suas empresas estão tendo, principalmente quando estamos falando de segurança e proteção de dados. Por mais que a companhia seja questionada, é importante que você também saiba proteger as suas informações. Aqui estão algumas sugestões de como fazer isso.

Utilizar um bom serviço de VPN ;

; Criar um modus operandi de comportamento online seguro;

Proteger suas senhas e desenvolvê-las de forma segura;

Acessar apenas redes que são confiáveis.

Mas a real responsabilidade da proteção de seus dados e informações está com a companhia que você escolheu utilizar. É necessário haver confiança entre usuário e empresa, e quando essa confiança é quebrada, situações como essa acontecem. A Huawei tem muito a responder ainda, mas o banimento dela afetará severamente a relação de vários países com a China.

5G e privacidade: uma preocupação internacional

Muitos países estão apreensivos por conta do 5G. A velocidade e qualidade de transmissão podem acabar facilitando a captura de dados. Esses dados podem ser pessoais ou empresariais, e isso preocupa muitas pessoas de poder.

A verdade é que será necessário ter rigorosas regras para que o sistema 5G possa ser implementado. Até mesmo porque não estamos falando só de dados pessoais, mas, sim, de segurança nacional. E isso é um problema internacional, não apenas brasileiro.

No Brasil, a implementação do sistema vai ter que seguir a lei LGPD, que é extremamente rigorosa. O processo de escolha para a empresa que implementou a tecnologia no Brasil acontecerá no ano que vem.