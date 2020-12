A Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou na tarde desta sexta-feira (11/12), os detalhes do troféu do campeão do Campeonato Sergipano da Série A2 de 2020. O objeto mais cobiçado pelas dezoito equipes que disputaram a competição leva o nome do jornalista e radialista, Raimundo Macedo Ferreira.

O nome do cronista esportivo no troféu é uma homenagem da FSF e dos clubes ao homem público, que sempre defendeu o futebol sergipano em todas as circunstâncias. Também é uma forma de agradecer os relevantes serviços prestados à comunidade esportiva. “Essa homenagem é para um comunicador que defende com muito brilhantismo o esporte sergipano. Com sua coragem cidadã, Raimundo Macedo presta bons serviços à comunidade é um exemplo de profissional”, disse o presidente da FSF, Milton Dantas.

Série A2

O Campeonato Sergipano da Série A2, teve início no dia 31 de outubro com 18 equipes. Atualmente, a competição está na segunda fase (quartas de final). Essa fase é no sistema de ida e volta (mata-mata). Em seguida teremos a terceira fase (semifinais) e a final. A partida final será em jogo único com data prevista para o dia 22 de dezembro (terça-feira), na arena Batistão, em Aracaju.

Confira os confrontos das quartas de final:

Sábado (12/12)

15h15 – Rosário Central x Força Jovem, estádio Resendão, em Rosário do Catete

15h15 – Atlético Gloriense x Santa Cruz, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória

15h15 – Olímpico x Barra, estádio Souzão, em Itabaianinha

15h15 – Maruinense x Boquinhense, estádio Fernando França, em Carmo Carmopólis