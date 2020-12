No início da manhã do domingo, 6, policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por tentativa de homicídio na cidade de Tobias Barreto, região Centro Sul do Estado.

Os militares receberam informações através do Ciosp sobre uma tentativa de homicídio em uma residência. Ao chegar no local, a equipe visualizou três vítimas feridas fisicamente e, segundo relatos, o suposto autor do delito também teria tentado esfaquear uma mulher grávida durante a fuga.

Em posse das informações, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito em sua residência logo após a prática do crime, efetuando a prisão em flagrante.

Diante do flagrante, o caso foi direcionado à Delegacia de Tobias Barreto para adoção das medidas cabíveis