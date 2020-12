Os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em março recebem nesta segunda-feira, 14, a última parcela do benefício. O pagamento será feito a cerca de 3,5 milhões de brasileiros.

O valor de R$ 300 (ou de R$ 600 para mães chefes de família) pode ser sacado pelos beneficiários do Bolsa Família, com NIS de final 3.

Já os cadastrados no auxílio emergencial pelo Cadastro Único podem movimentar a quantia, que ficará disponível na Poupança Social Digital, por meio do aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro poderá ser feito no dia 4 de janeiro.

Confira abaixo o calendário completo de pagamentos: