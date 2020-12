O Ministério da Educação (MEC) afirmou que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será aberto em abril de 2021 para que seja usada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, que será realizado em janeiro do ano que vem.

A informação tranquiliza muitos estudantes que estavam em dúvida se poderiam utilizar a nota da prova para ingressarem em universidades federais e algumas estaduais, já que em entrevista para a ABTV, na última quinta-feira, 10, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, filiada da Rede Globo em Pernambuco, disse que as inscrições para o Sisu poderiam ter início no final de janeiro, sendo possível utilizar notas anteriores do Enem.

No entanto, de acordo com uma nota divulgada pelo MEC na sexta-feira, 11, foi estabelecido, por meio de uma consulta pública, as datas do Enem 2020 “e, a partir disso, foi necessário adequar os cronogramas das seleções que utilizam a nota do Enem para o ingresso na educação superior”, diz o MEC.

Apesar disso, o MEC informou que as inscrições para programas de bolsa ou financiamento em instituições particulares não foram alterados, já que não houve mudança em relação a data de início das aulas do ensino privado. Por isso, a escolha dos bolsistas precisa ser feita antes da divulgação dos resultados do Enem 2020.

Sendo assim, a seleção dos candidatos por meio do Prouni, edição do 1° semestre de 2021, será feita com base na nota do Enem 2019. Já aqueles que buscam vaga em universidades particulares por meio do Fies, poderão utilizar sua melhor nota desde 2010.

Os editais com as regras dessas edições do Prouni e Fies devem ser divulgados na próxima terça-feira, 15 e sexta-feira, 18, respectivamente.

Já para as segundas edições do Prouni e Fies, os estudantes poderão utilizar as notas do Enem 2020. A abertura da segunda edição desses programas está prevista para depois da realização do Sisu e da divulgação do resultado do Enem.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizam a nota do Enem como única fase de seu processo seletivo. No site, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes. Para concorrer a uma vaga pelo programa, é preciso ter obtido uma nota acima de zero na redação.

Prouni

O Programa Universidade para Todos oferece, para estudantes de baixa renda, bolsas de estudo integrais ou parciais – quando o estudante precisa arcar com 50% das mensalidades do curso – em faculdades ou universidades particulares. O Prouni também seleciona os candidatos com base na pontuação obtida pelo Enem: é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e não ter tirado nota zero na redação.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa, também do Ministério da Educação, que financia a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nas avaliações do MEC.

Com informações da UNE