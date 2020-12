No último sábado, 12, Dom Giovanni Crippa, Bispo da Diocese de Estância, assinou um despacho contendo transferências e nomeações de padres de paróquias localizadas no municípios de Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, e Santa Luzia do Itanhy. Segundo o despacho, as medidas têm o objetivo de atender as necessidades da Igreja, “para a maior Glória de Deus”.

Em Lagarto, o Bispo transferiu o Pe. Elesandro Mendonça Souza, até então pároco da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto, para a função vice-reitor do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju. Ele foi substituído pelo Pe. Rodrigo Fraga Sant’Ana, que exercia a função de pároco na Paróquia Senhora Sant’Ana, em Simão Dias.

Já o Padre José Uelinton dos Santos deixou as funções de pároco na Paróquia São Sebastião, em Poço Verde, para exercer a mesma função na Paróquia Senhora Sant’Ana, em Simão Dias. No seu lugar, Dom Giovanni colocou o Pe. Diego de Souza Leite Ávila, que exercia a função de pároco da Paróquia Santa Luzia, em Santa Luzia do Itanhy.

Outra mudança anunciada pelo Bispo de Estância foi a transferência do vigário paroquial da Paróquia Senhora Sant’Ana, em Simão Dias, para a Paróquia Santa Luzia, em Santa Luzia do Itanhy. Lá, ele exercerá a função de pároco.