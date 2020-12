O capotamento de um caminhão na rodovia que liga os municípios sergipanos de Monte Alegre e Porto da Folha aconteceu no último final de semana, deixando uma vítima presa às ferragens.

O resgate foi realizado pelos bombeiros do quartel de Lagarto. O acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 17h45 do sábado (12) e os bombeiros se deslocaram para o local, nas proximidades do povoado Campinas, município de Porto da Folha.

Havia duas vítimas, sendo que uma ficou com uma perna presa embaixo da estrutura do caminhão. Os militares utilizaram de técnicas de Resgate Veicular para realizar a retirada do homem, que ficou sob os cuidados da equipe do Samu.