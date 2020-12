O vereador simãodiense, Pequeno Soares (PSB), reeleito no pleito de 15 de novembro, será diplomado para o exercício do segundo mandato no próximo dia 16 de dezembro, às 16h, no auditório do Fórum Gov. Marcelo Déda Chagas.

Pequeno Soares foi reeleito com 940 votos, sendo o mais votado do PSB e o quatro geral em Simão Dias.

Também serão diplomados, Cristiano Viana e Dr. Renaldo Prata, eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente.