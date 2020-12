A influenciadora digital lagartense, Sheilla Raquel, está sendo investigada pela Delegacia de Atendimento a Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa (Dachri) depois de uma declaração feita em sua conta no Instagram.

No vídeo, a influenciadora teria realizado supostos ataques contra atos de uma religião de matriz africana.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu no último final de semana e o inquérito policial já foi instaurado. Agora, a influenciadora será intimada a prestar esclarecimentos à Polícia Civil.

De acordo com a delegada, Meire Mansuet, a intolerância religiosa é crime, previsto na legislação penal e passível de condenação a penas restritivas de liberdade que variam de dois a cinco anos de reclusão. Por isso, ela ressalta que as pessoas devem ter muito cuidado com o que publicam e o que divulgam, e assumir a consequência de seus atos.

“O crime de intolerância religiosa está previsto na lei nº 7716/89, que define os crimes de racismo. É um tipo de racismo, que é praticado com a discriminação ou a intolerância contra uma pessoa ou contra uma comunidade. Neste caso, houve a prática de discriminação com a religiosidade”, explica a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, as provas já foram reunidas e o inquérito está em andamento. “Nesse caso, investigaremos para ver se realmente houve a intenção de ofender, discriminar, de praticar a intolerância religiosa. Tudo será, minuciosamente, investigado”, afirmou.

O Portal Lagartense tentou entrar em contato com Sheilla Raquel, mas não obtivemos sucesso. No entanto, permanecemos à disposição, caso ela queira se manifestar, através do e-mail: contato@lagartense.com.br, ou do telefone: (79) 99686-8087.