O Itabaiana esteve por um bom tempo classificado para a próxima fase do Brasileiro da Série D. O time sergipano vencia o Floresta-CE por 2×0 no Etelvino Mendonça, placar que classificaria a equipe. Mas em apenas cinco minutos cedeu o empate em 2×2 e classificação foi para o espaço.

Com o resultado, o Floresta está classificado e vai enfrentar o Juventude Samas-MA. Os quatro gols foram marcados no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, mas o Itabaiana precisando de fazer um placar superior a um gol foi para cima. Mas o resultado do primeiro tempo foi o empate em 0x0.

Na segunda etapa, o Itabaiana pressionou e aí surgiu o oportunismo de Wilian, autor dos dois gols do time serrano. O primeiro logo aos 4’ do jogo, aproveitando um bate e rebate na grande área. E foi também de Wilian o segundo gol. Ele acertou um belo chute de fora da área aos 21’.

Mas a entrada de Renê aos 27’ mudou a história do jogo. Aos 33’

Ele acerta um belo chute de fora da área e diminuiu o marcador. O placar de 2×1 levava a partida para os pênaltis. Mas aos 37,’ um erro da defesa serrana. O zagueiro Hugo e o goleiro Cris se confundem no lance e a bola sobre para Renê. Hugo comete o pênalti e ainda foi expulso no lance. Fábio Alves bateu e converteu. O Itabaiana ainda tentou pressionar, mas sem organização. O embate rendeu a classificação para a equipe cearense, que havia vencido a primeira partida por 2 a 1.

Classificado, o Floresta vai enfrentar no próximo mata-mata a equipe do Juventude Samas-MA que eliminou o Bragantino-PA. Resta agora ao Itabaiana se preparar para a fase classificatória da Copa do Nordeste, quando enfrentará no dia 26 de janeiro a equipe do Santa Cruz-PE.