Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira, 14, um homem pelo crime de homicídio na cidade de Estância, região do Sul sergipano.

Por volta das 9h, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, com emprego de arma branca, nas imediações de um supermercado. De imediato, os policiais se dirigiram ao local e encontraram um homem deitado no chão, com marcas de perfuração no corpo. O SAMU foi acionado e, ao chegar, constatou o óbito.

Com informações sobre as características do suposto autor do crime, os militares realizaram diligências e localizaram o suspeito nas proximidades da ponte da fábrica Constâncio Vieira. O homem confirmou a autoria do crime, informando que, em outra ocasião, a vítima o feriu com diversos golpes de faca, além de subtrair dinheiro e documentos.

Segundo populares, a vítima era um morador de rua que constantemente circulava no Centro da cidade de Estância. O caso foi encaminhado à Delegacia da cidade para a adoção das medidas cabíveis.